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Государственный университет Илии (ИлиаУни) улучшил позиции в мировом рейтинге THE World University Rankings 2027
02.10.2026 20:26
ИлиаУни занимает самую высокую позицию среди грузинских университетов в рейтинге THE 2027 —> 1401–1600. Тбилисский государственный и Грузинский технический университеты находятся в категории 2001+, сообщает BPN.ge
За последние 20 лет ИлиаУни значительно расширился. Сейчас в университете 4 факультета, 76 исследовательских центров и институтов, более 1400 преподавателей и исследователей и около 17 000 студентов, включая более 850 иностранных.
Показатель качества исследований ИлиаУни вырос на 6 баллов и достиг 53,6, а показатель исследовательской среды увеличился с 9,7 до 11,1.
Рейтинг оценивает университеты по пяти критериям: качество преподавания, исследования, международная деятельность и взаимодействие с индустрией.
В THE World University Rankings 2027 вошли 2297 университетов из 118 стран. В первую десятку вошли Оксфорд, Массачусетский технологический институт, Принстон, Стэнфорд, Кембридж, Гарвард, Калифорнийский университет, Имперский колледж Лондона, Йель и Университет Цинхуа.
Стоит напомнить, что руководство ИлиаУни и академическое сообщество университета неоднократно заявляли, что решения правительства "Грузинской мечты" фактически разрушают университет.
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