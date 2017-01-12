Политические лидеры, вышедшие из «Нацдвижения» продолжат свою деятельность в «Европейской Грузии»

12.01.2017 17:58 Политические лидеры, вышедшие из «Единого национального движения» продолжат свою деятельность в партии «Европейская Грузия». У этой партии может быть изменено название, в ней будут осуществлены и другого типа изменения. Бывшие члены «Национального движения» подтверждают, что свою будущую политическую деятельность они продолжат именно на базе этой партии.



Как заявил экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, для политической деятельности обязательно будет использована платформа «Европейской Грузии», а все остальные детали станут известны позднее.

Аналогичное заявляют и другие лидеры, покинувшие «Национальное движение».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

