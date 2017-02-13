Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанелидзе: «Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга»


13.02.2017   17:27
«Азербайджан и Грузия на протяжении 25 лет продолжают дружественные и добрососедские отношения», как сообщает АПА, об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе. Он сказал, что между двумя странами существует политический диалог на высоком уровне:

«Наше сотрудничество продолжается в соответствующих форматах, и мы намерены интенсивно продолжать этот диалог. В прошлом году цифры по торговому обороту между двумя странами не были положительными. В регионе наблюдался кризис. Но мы запланировали активизировать нашу работу в этой области. Мы должны максимум воспользоваться потенциалом. Надеюсь, что это даст положительные результаты. Мы придаем большое значение энергетическим и транспортным проектам в регионе. Мы намерены увеличить транзитные возможности. Есть важные проекты в этом направлении. В конце этого года будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».

Михеил Джанелидзе заявил, что Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга: «Наше сотрудничество продолжается в рамках программы «Восточное партнерство» ЕС. Мы поздравляем Азербайджан в связи с началом переговоров по новому соглашению с Европейским союзом».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начал работу первый на Северном Кавказе объединенный Call-центр двух газовых компаний
Мамедъяров: Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер
Мамедъяров: В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча на высоком уровне между странами-членами ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна