В Грузии задержан сын Хатии Деканоидзе

14.03.2017 18:11 В Грузии, по всей видимости, началась охота на детей неугодных власти лиц. После вчерашнего ареста сына одного из наиболее известных критиков власти, главного редактора газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, задержан сын бывшего главы патрульной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили.



Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на пресс-службу Тбилисского городского суда.



Суд избрал Торнике Копалеишвили предварительное заключение в качестве меры пресечения.



Дело, как и в случае с сыном Элисо Киладзе, касается приобретения-ношения-хранения наркотиков. Предсудебное заседание назначено на 12 апреля. В МВД пока не комментируют это задержание.



Между тем, сын Элисо Киладзе уже прошел наркотест, который не обнаружил у него в крови содержания наркотических веществ. Элисо Киладзе, со ссылкой на очевидцев и источники сообщает, что при задержании ее сыну пытались подложить наркотики, но он сбежал, и тогда его сбили автомашиной. Представитель аппарата омбудсмена подтвердил наличие у него телесных повреждений. Экспертиза уже подтвердила, что в представленной следствием упаковке было наркотические вещество "субутекс".

















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