Налог на имущество физическим лицам придется платить по достижении дохода в 100 тысяч лари - инициатива

14.09.2026 22:05





Для физических лиц порог в 40 тысяч лари для налога на имущество будет полностью отменён. Об этом после заседания парламентского большинства заявил лидер большинства Ираклий Кирцхалия.



По его словам, физические лица будут обязаны платить налог на имущество в том случае, если их доход составляет 100 тысяч лари и более.



Как отметил Кирцхалия, парламент примет законодательную инициативу в ускоренном порядке.



«В активной координации с министерством финансов в ускоренном порядке будет принято решение полностью отменить порог в 40 тысяч лари для налога на имущество и сохранить налог на имущество для граждан с доходом 100 тысяч лари и выше. Благодаря этому, как мы знаем, для 81 тысячи человек налог на имущество будет отменён», — заявил Ираклий Кирцхалия.







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