«Грузинская мечта» требует также запретить партию «Гахария — за Грузию» через конституционный иск

14.09.2026 22:58





«Грузинская мечта» в рамках нового конституционного иска также требует запретить партию «Гахария — за Грузию». Об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.



«На этой неделе в Конституционный суд будет представлен иск, который касается так называемых партий. К этим партиям будет добавлена партия «Гахария — за Грузию». Все мы хорошо помним их планы: они собирались войти в парламент, а затем добиться признания мандатов.



Тогда наша политическая команда дала им шанс реально включиться в процесс, несмотря на их прошлое и прямую коалицию с «Национальным движением». Однако мы увидели грубое и вызывающее отрицание конституционного строя, а также множество деструктивных действий вокруг этого.



Не имеет значения, какого ты цвета и под каким номером выступаешь, если служишь той идее, которой служила агентурная сеть коллективного «Нацдвижения». Для нас это равносильно предательству интересов страны.



При этом в рамках данного иска мы не требуем прекращения мандатов каждого отдельного депутата», — заявил Кирцхалия после завершения заседания парламентского большинства.



Для справки: «Грузинская мечта» уже подала конституционный иск, в котором требует признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии — Лело» и «Федералистов» неконституционной и запретить их деятельность.



Кроме того, как отметил Кирцхалия, конституционный иск не содержит требования о прекращении депутатских мандатов в парламенте и сакребуло.







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