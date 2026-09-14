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«Грузинская мечта» требует также запретить партию «Гахария — за Грузию» через конституционный иск
14.09.2026 22:58
«Грузинская мечта» в рамках нового конституционного иска также требует запретить партию «Гахария — за Грузию». Об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.
«На этой неделе в Конституционный суд будет представлен иск, который касается так называемых партий. К этим партиям будет добавлена партия «Гахария — за Грузию». Все мы хорошо помним их планы: они собирались войти в парламент, а затем добиться признания мандатов.
Тогда наша политическая команда дала им шанс реально включиться в процесс, несмотря на их прошлое и прямую коалицию с «Национальным движением». Однако мы увидели грубое и вызывающее отрицание конституционного строя, а также множество деструктивных действий вокруг этого.
Не имеет значения, какого ты цвета и под каким номером выступаешь, если служишь той идее, которой служила агентурная сеть коллективного «Нацдвижения». Для нас это равносильно предательству интересов страны.
При этом в рамках данного иска мы не требуем прекращения мандатов каждого отдельного депутата», — заявил Кирцхалия после завершения заседания парламентского большинства.
Для справки: «Грузинская мечта» уже подала конституционный иск, в котором требует признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии — Лело» и «Федералистов» неконституционной и запретить их деятельность.
Кроме того, как отметил Кирцхалия, конституционный иск не содержит требования о прекращении депутатских мандатов в парламенте и сакребуло.
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