В Грузии объявят амнистию по штрафам за неуплату взносов в Пенсионный фонд

14.09.2026 20:59





Правящая партия «Грузинская мечта» анонсировала амнистию по начисленным и неуплаченным штрафам за неуплату взносов в Пенсионный фонд. Штрафы будут списаны компаниям в случае погашения задолженности до конца года.



Это предусматривает пакет законодательных поправок к закону «О накопительной пенсии». Законопроект пока не опубликован официально, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, он включает пять ключевых изменений:



«Объявляется амнистия по неуплаченным штрафам: 13 500 работодателям спишут штрафы на общую сумму 43 миллиона лари при условии полного погашения пенсионной задолженности и начисленного дохода до конца 2026 года.

Снижается размер санкций: вместо прежних 500 и 1000 лари за первичное и повторное нарушения размер штрафа составит 300 лари.



В структуре Пенсионного фонда появится служба по разрешению споров, что обеспечит возможность досудебного урегулирования претензий.



Появится возможность поэтапной выплаты пенсионных отчислений и начисленного инвестиционного дохода сроком до 18 месяцев.



Уточняется регламент вручения и обжалования постановлений о штрафах. При перечислении взноса в течение 10 дней штраф аннулируется, а в случае подачи жалобы исполнительное производство будет приостановлено».



«Мы приняли решение инициировать проект амнистии штрафов. Соответственно, из пяти базовых пунктов первый главный вопрос касается именно аннулирования санкций, которые пока не погашены. Данная мера затронет примерно 13 500 работодателей и в общей сложности составит 43 миллиона лари. Списание штрафов произойдет в том случае, если работодатели закроют пенсионную задолженность и начисленные пени до конца текущего года», — заявил Папуашвили.



Источник: SOVA

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