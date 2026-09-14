Кобахидзе объяснил, почему отправил сыновей в частную школу

14.09.2026 20:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, почему его сыновья учатся в частной, а не государственной школе. По словам главы правительства, главным фактором стало удобное расположение школы, хотя одновременно он признал, что качество публичного образования в стране нуждается в улучшении.



«Была конкретная частная школа, расположенная довольно близко и имеющая свои преимущества, и мы приняли это решение, учитывая различные факторы», — заявил Кобахидзе журналистам сегодня на брифинге.



Пытаясь уйти от вопроса о разнице между государственными и частными школами, премьер заявил, что проблемы сегодня существуют в обоих секторах. По его словам, задача правительства — добиться того, чтобы качество образования в государственных школах «как минимум сравнялось» с частным сектором.



В качестве примера он привел муниципальные детские сады Тбилиси.



«Можно привести пример государственных детских садов Тбилиси: там качество услуг выросло настолько, что многие частные сады просто не выдержали конкуренции и закрылись. Реформа образования — один из главных приоритетов нашего правительства», — заявил премьер.



Результаты международного исследования PISA-2025 показали огромный разрыв между государственными и частными школами Грузии. Средний результат учащихся частных школ по естественным наукам составил 465 баллов против 418 в государственных, по математике — 464 балла против 412.



Согласно декларации Кобахидзе, обучение его сыновей Георгия и Нико, которым 15 и 9 лет, в частной школе в 2025-2026 учебном году обошлось ему в 39 970 лари (около $15,4 тыс.).



Кобахидзе, впрочем, далеко не единственный представитель власти, предпочитающий частное образование. Как выяснила грузинская служба Радио Свобода, из 14 членов правительства 11 отправляют своих детей в частные или зарубежные учебные заведения.



Среди депутатов «Грузинской мечты» эта тенденция выражена еще заметнее: по данным из деклараций, каждый четвертый из 101 парламентария оплачивает детям обучение в частных или зарубежных школах. Рекордную сумму указал депутат Шота Берекашвили — 210 345 лари (около $81 тыс.) за трех школьников.



На этом фоне исключением выглядят министр образования Гиви Миканадзе, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и председатель парламента Шалва Папуашвили — их дети учатся в государственных школах.



Глава парламентского комитета по образованию Мариам Лашхи также заявляла, что сознательно выбрала для своего ребенка государственную школу. По ее словам, она «чувствует ответственность учить ребенка там, над улучшением чего работает сама».



При всем этом государственные школы остаются безусловно доминирующим сектором грузинского образования. Из 2 292 школ страны только 206 являются частными, тогда как 2 086 — государственные. В частных школах учатся около 72 тысяч детей, или 11,2% всех школьников.



Стоимость частного образования сильно различается. Согласно обзору TBC Capital, около 27% частных школ Тбилиси стоят менее 6 тысяч лари в год, 46% относятся к ценовому диапазону от 6 до 12 тысяч лари, а еще 27% — к премиальному сегменту стоимостью более 12 тысяч лари в год. Среднюю цену по состоянию на 2022-2023 год аналитики определили в 6,5 тыс. лари ($2,5 тыс.) в год.



В числе самых дорогих школ страны — англоязычные QSI International School of Tbilisi, где год обучения стоит около $28,1 тыс., и British International School of Tbilisi, где стоимость может достигать $20,3 тыс..



Источник: Новости - Грузия

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