Мака Бочоришвили встретилась с недавно назначенным послом Королевства Швеция Дэвидом Эмтестамом

14.09.2026 20:36





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенным послом Королевства Швеция в Грузии Дэвидом Эмтестамом.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и Швецией, а также вопросы сотрудничества в многосторонних форматах. Разговор также коснулся отношений с Европейским союзом.



Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Королевства Швеция успехов в дальнейшей деятельности.





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