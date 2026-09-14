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Мака Бочоришвили встретилась с недавно назначенным послом Королевства Швеция Дэвидом Эмтестамом
14.09.2026 20:36
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенным послом Королевства Швеция в Грузии Дэвидом Эмтестамом.
По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и Швецией, а также вопросы сотрудничества в многосторонних форматах. Разговор также коснулся отношений с Европейским союзом.
Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Королевства Швеция успехов в дальнейшей деятельности.