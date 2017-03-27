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Завтра начинается рабочая встреча по синхронизации существенного пакета НАТО-Грузии


27.03.2017   20:25
Завтра начинается рабочая встреча синхронизации существенного пакета НАТО-Грузии. Семинар откроют первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, посол Болгарии в Грузии Десислава Иванова, и представитель штаб-квартиры НАТО Штефан Елгерс.

По их же заявлению, рабочая встреча синхронизации существенного пакета НАТО-Грузии (SNGP) была запланирована совместно НАТО и Грузией.

"Подобный семинар впервые проводится в Грузии, и преследует целью достижение общего подхода по новому стратегическому направлению, консолидацию международной поддержки, предотвращение дублированных усилий, определение направлений, которые нуждаются в дополнительной поддержке, и обеспечение улучшенного менеджмента ресурсов. В течение трех дней почти 80 экспертов стран-членов и партнеров альянса вместе с представителями правительственных ведомств Грузии обсудят синхронизацию приоритетов обороны и безопасности, предусмотренные 15 инициативами существенного пакета"- заявили в Министерстве обороны.







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