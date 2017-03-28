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В Грузии смягчают наказания за культивирование и употребление марихуаны


28.03.2017   22:59
Правительство Грузии во вторник представило в парламент пакет законопроектов, в соответствие с которыми значительно облегчаются наказания за незаконный посев, выращивание, культивирование конопли, а также приобретение и употребление конопляных продуктов (марихуаны).

Согласно законопроектам, подготовленным Минюстом, к данным действиям уже не будет применяться статья 260 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая в основном тюремное заключение.

В частности, незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое вещество, что в настоящее время наказывается большим штрафом или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет, вносимыми в кодекс изменениями заменяется общественно полезным трудом от 160 до 220 часов.

Эти же действия, совершенные в большом размере по предварительному сговору группы, с использованием должностных полномочий, или лицом, который ранее совершал какое-либо связанное с наркотиками преступление, вместо лишения свободы от 4 до 7 лет будет наказываться штрафом, а также общественно полезным трудом от 400 до 500 часов, или лишением свободы сроком до 3 лет.

Если же эти действия совершены в особенно большом размере или организованной группой лиц, то предусматриваемая ныне санкция в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет, сокращается вдвое - от 3 до 6 лет.

Кроме того, в УК Грузии вносится новая статья, согласно которой незаконное изготовление, приобретение, хранение, распространение в небольших количествах конопли и конопляных продуктов и/или употребление марихуаны без назначения врача будет наказываться штрафом или общественно полезным трудом на срок от 100 до 160 часов.

В отношении лиц, совершающих эти действия в больших размерах, санкция увеличивается - от 300 до 400 часов общественно полезного труда или лишением свободы до 2 лет, при повторном действии - от 400 до 500 часов или лишением свободы до 3 лет. Если же подобные действия совершены в особенно большом размере, то вводимая санкция предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, а в случае если они совершены по сговору лиц - от 3 до 7 лет.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена об упразднении статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающих наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны для личного пользования в небольших объемах.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за употребление марихуаны и других легких наркотиков.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.






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