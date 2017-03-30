Обладатели двойного гражданства, с грузинским паспортом могут выехать в ЕС из любой страны

30.03.2017 12:46 Подданные двух стран, имеющие действующий биометрический паспорт гражданина Грузии, могут выехать в страны Шенгенской зоны, воспользовавшись правом безвизовой поездки.



Причем, независимо от того, с территории какого государства они планируют совершить выезд.



Иными словами, если человек с двойным гражданством проживает в Азербайджане, России, Армении, Турции или любой другой стране, воспользовавшись грузинским паспортом, может беспрепятственно отправиться в Евросоюз.



При этом для него сохраняются те же правила выезда, которые действуют для граждан выезжающих из Грузии.

При прохождении пограничного контроля необходимо предоставить:



- Биометрический паспорт Грузии

- Билет в два конца (туда и обратно)

- Информация о планируемом месте жительства. Например, подтверждение бронирования номера в отеле или адрес граждан, законно проживающих в ЕС, у которых вы собираетесь остановится.

- Туристическая страховка

- Подтверждение платежеспособности. Например, в виде наличных денег или выписку со счета электронной банковской карты.



Напоминаем, Граждане Грузии смогут находиться на территории государств Шенгенской зоны в общей сложности не более 90 дней в течение полугода. Нарушение этого правила может привести к попаданию в черный список Шенгенской информационной системы (SIS) и запрету на въезд в ЕС.



Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС — для этого нужно отдельно получить разрешение на работу.



Что касается учебы, то если речь идет о краткосрочных курсах до 90 дней, то можно обойтись без оформления визы и специальных разрешений.



Для получения подробной информации рекомендуется звонить по телефону (+995 32) 294 50 50



Владельцы грузинских паспортов старого образца (не биометрические), в которых стоит действующая шенгенская виза, также смогут без проблем ездить в страны ЕС, до окончания действия срока визы.



Безвизовый режим не распространяется на Ирландию и Великобританию, которые не входят в Шенгенскую зону.



Еще раз напоминаем, пребывание в 30 странах ЕС строго лимитировано сроком в 90 дней на каждые 180 дней.



Эти дни можно распределить на различные периоды времени и посетить несколько стран. Все зависит от желания самого путешественника. Главное не превышать 90-дненый лимит. За это также грозит депортация и штраф до 3 000 евро уже в Грузии.



"СОВА"











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