Российская мягкая сила, агенты, финансирование терроризма - отчет СГБ парламенту

13.04.2017 10:51 Ежегодный отчет Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии сегодня заслушают на объединенном заседании трех комитетов грузинского парламента.



Отчет будет заслушан на заседании комитетов по юридическим вопросам, обороны и безопасности и по защите прав человека. С документом депутатов ознакомит заместитель руководителя СГБ Александр Табатадзе.



По предварительной информации, слушание пройдет в закрытом для СМИ формате. Вместе с тем, по информации председателя комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, непосредственно на пленарном заседании парламента отчет представит глава СГБ Вахтанг Гомелаури.



Отчет касается контрразведывательной деятельности СГБ, борьбы с терроризмом и коррупцией, похищения людей из зоны конфликта, и других вопросов.



Согласно отчету, в ведомстве заняты 3 764 человека, 549 (14,6%) из них женщины.



Оккупированные территории и похищения людей



Согласно отчету, главным вызовом для Службы государственной безопасности является существование оккупированных территорий.



"Большое количество российского военного контингента, и возрастающая милитаризация в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе является экзистенциальной угрозой для грузинского государства".



По тому же отчету в зоне конфликта в 2016 году по обвинению в незаконном пересечении границы задержали, и перевезли в Цхинвали134 человека, из которых 133 были освобождены, 1 остается в заключении. А в направлении Абхазии СГБ зарегистрировало 193 незаконных задержаний.



В 2016 году были восстановлены встречи IPRM в Гали и Эргнети. В рамках встречи была создана горячая линия, являющаяся возможностью 24 часовой связи между Службой государственной безопасности, наблюдательской миссией Евросоюза, оккупационными силами России и де-факто правительствами. В 2016 году горячая линия заработала 1591 раз.



Контрразведывательная работа



Одним из главных компонентов Службы государственной безопасности является контрразведывательная деятельность. Согласно отчету, в 2016 году служба осуществляла выявление и нейтрализацию стремлений иностранных специальных служб, действующих в Грузии, своевременное и точное информирование лиц, принимающих решение, охрану властных кругов и структур безопасности от проникновения иностранных спецслужб.



"Иностранные службы разведки постоянно стараются с легальных и нелегальных позиций проникнуть в органы власти, и структуры безопасности страны, получить доступ к государственным секретам, завербовать и/или внедрить конкретных лиц, добыть информацию о процессах, текущих в политической, экономической, и военной сфере Грузии. Их основным стремлением является воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны"- говорится в отчете.



Согласно тому же отчету, в результате контроля увеличенного потока граждан других стран были выявлены лица, в действиях которых есть признаки возможной связи с иностранными спецслужбами, установлены их контакты с гражданами Грузии.



"Ведется оперативное изучение данного контингента, чтобы своевременно были пресечены возможные противозаконные действия. С целью обеспечения вооруженных сил Грузии контрразведкой деятельность службы была направлена на превенцию проникновения иностранных спецслужб в вооруженные силы страны, выявление, и пресечение деструктивной и антигосударственной деятельности отдельных лиц. В данном направлении проводятся оперативные мероприятия в отношении 99 лиц.



В отчетный период 164 организациям-учреждениям (81 государственных учреждений, 83 Юридических лиц частного права) был выдан допуск на государственную тайну (форма-разрешение №4), а 12 организациям-учреждениям было отказано в получении разрешения с учетом выявленных фактических обстоятельств, низкой степени доверия и надежности"- говорится в отчете.



В отчете сказано, что в 152 учреждениях была осуществлена комиссионная проверка режима охраны секретности, и секретного делопроизводства для получения допуска государственного органа/юридического лица к государственным секретам.



"В отношении 3 525 физических лиц, желающих получить индивидуальный допуск на государственную тайну, была осуществлена процедура проверки. В отчетный период было возбуждено следствие по 17 уголовным делам, в виде обвиняемых к ответственности привлечены 21 лица".



Согласно отчету службы, с учетом миграционных процессов, вызванных боевыми действиями на Ближнем Востоке, постоянно проводится мониторинг миграционных каналов. В отчетный период в результате изучения материалов, и проведенных оперативных мероприятий, определенной категории людей было отказано в присвоении права на жительство.



"Были выявлены факты предъявления фиктивной документации 1786 лицами. В отчетный период во въезде в Грузию было отказано почти 800 лицам".



Мягкая сила



Согласно отчету, спецслужбы разных стран стараются получить разведывательную информацию, и, следовательно, желаемый результат, с применением несиловых методов, соответственно концепции т.н. "мягкой силы". Они активно используют компоненты "народной дипломатии" и "информационной диверсии".



"Для нейтрализации этого комплексно и планомерно проводились предусмотренные законом мероприятия для выявления сил, вовлеченных в деятельность, и источников их финансирования. А также для установления лиц, которые возможно, сотрудничали с иностранными спецслужбами. Сферу интереса иностранных спецслужб представляют субъекты, важные для экономического развития страны, экономическая политика власти, а также изучение экономического потенциала и рынка Грузии.



Экономический шпионаж создает угрозу деятельности не только отдельных компаний, но и негативно влияет на развитие страны. С целью нейтрализации этих угроз, и экономической безопасности страны служба проводила соответствующие мероприятия, в том числе выявление лиц, которые, возможно, действовали по заданию служб другой страны".



Борьба с терроризмом



Одним из главнейших приоритетов Службы государственной безопасности является борьба с терроризмом. По отчету, Грузия не относится к числу стран высокого риска террористического нападения, однако существуют определенные вызовы:



"Исламское Государство, и другие экстремистские группировки приобрели определенное количество сторонников в отдельных регионах Грузии. Распространители радикальной идеологии стараются использовать религиозные взгляды и низкое сознание определенной части общества соответственно своим интересам. В 2016 году по обвинению в террористических активностях разного рода были возбуждены следствия по 9 уголовным делам".



Согласно отчету, 28 декабря 2016 года началось следствие в отношении иностранного гражданина, старающегося создать в Грузии группировку сторонников Исламского Государства:



"Были проведены предусмотренные законом мероприятия в отношении группы из 15 иностранных студентов, которые осуществляли идеологическую поддержку терроризма экстремистскими призывами".



В отчетный период активно проводилось исследование дел по финансированию терроризма:



"Была осуществлена контроль деятельности лиц, возможных проводников финансовых интересов террористических группировок, действующих под прикрытием бизнес и благотворительных организаций. Были выявлены около 20 иностранных граждан, у которых были основаны юридические лица, включенные в подозрительную финансовую деятельность".



В отчетный период СГБ осуществляла разные мероприятия с целью превенции поездки граждан Грузии в Сирию:



"Между СГБ и соответствующими ведомствами государств-партнеров происходил обмен информации по лицам, вступившим в террористические организации, и связанными с ними лицами, а также желающим перемещаться транзитом. В целом в контртеррористическом направлении на пограничный контроль Грузии были взяты 1 500 лиц, а 750 лицам был запрещен въезд в страну".



Борьба против коррупции



Служба государственной безопасности большое значение придает борьбе против коррупции. В 2016 году Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности начало следствие по 47 уголовным делам, в том числе 22 случая получения взятки, 2 случая дачи взятки, 8 - мошенничества, 5- коммерческого подкупа, 4 -злоупотребления служебным полномочием, 2 - хищения или растраты, 2 случая служебной халатности и др.



В отчетный период к уголовной ответственности в виде обвиняемых были привлечены 59 лиц, 32 по уголовному делу.



Охрана персональных данных и доступность публичной информации



Согласно отчету, Служба безопасности уделяет особое внимание охране персональных данных личности.



"Скрытое прослушивание телефонных разговоров было возможно только по т.н. системе двух ключей, с согласия инспектора персональных данных. Служба активно сотрудничала с инспектором, и проводила все необходимые меры для создания условий осуществления эффективного контроля".



Согласно отчету, в 2016 году в СГБ поступило 658 заявлений о выдаче публичной информации, из которых были удовлетворены 458, частично удовлетворены 8, пересланы для последующего реагирования 130 заявлений, а 62 не удовлетворены.



Борьба против коммунистической/фашистской символики и агентов СССР



Согласно отчету СГБ, уже заработал приказ Вахтанга Гомелаури "Хартия свободы", и на основании закона 1 мая 2016 года была создана соответствующая комиссия, преследующая целью запрещение признания тайных сотрудников специальных служб Советского Союза и коммунистической, тоталитарной, фашистской идеологий, и пропаганды.



Парламент восьмого созыва дважды пытался заслушать отчет начальника Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, но безрезультатно. Один раз заседание парламента сорвалось из–за проблемы кворума, второй раз парламент рассматривал законопроект, и не осталось времени, чтобы заслушать отчет.



Не известно, кто представит парламенту отчет 2016 года, поскольку согласно изменениям, внесенным в закон "О Службе государственной безопасности Грузии" 22 марта 2017 года, начальник службы, или его заместитель обязаны раз в году, не поздней чем 15 апреля, представить парламенту Грузии отчет службы по проделанной работе минувшего года. А по действующему до того закону это обязательство возлагалось на руководителя СГБ.















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