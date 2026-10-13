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Цулукиани выиграла судебный спор у Нануки Жоржолиани и в Верховном суде
13.10.2026 13:58
Бывший министр культуры Грузии и экс-министр юстиции Тея Цулукиани выиграла судебный спор против троеведущкюей Нануки Жоржолиани и в Верховном суде. Об этом сообщила сама Жоржолиани.
Иск касался публикации в Facebook от 12 апреля 2025 года, в которой журналистка утверждала, что отец Цулукиани, судья Автандил Цулукиани, приговорил конкретных людей к расстрелу. Жоржолиани тогда опубликовала соответствующий список.
Тея Цулукиани требовала в суде признать клеветой следующую фразу из публикации Жоржолиани: «Отец Цулукиани расстрелял следующих людей (список представлен в уточненном иске)».
Цулукиани также просила признать клеветой еще одно утверждение из того же поста: «Это было переходное время, когда смертная казнь отменялась, и судья Цулукиани мог применить иную высшую меру наказания».
В свою очередь сторона защиты Нануки Жоржолиани указывала, что сведения были получены из открытых источников, а сама публикация подпадает под действие свободы выражения мнений. Нанука Жоржолиани повторила этот довод и сегодня, 13 октября, в опубликованном видеообращении, где вновь выступила в защиту своего поста 2025 года.
По словам телеведущей, она намерена обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.
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