Делегация Бундесвера Германии находится с трехдневным визитом в Грузии

13.10.2026 13:34





Делегация 3-го медицинского полка Бундесвера Германии во главе с полковником Хендриком Плоссом посетила подразделения Сил обороны Грузии с трёхдневным рабочим визитом.



Об этом сообщает посольство Германии в Грузии.



По информации посольства, визит состоялся в рамках совместной ежегодной программы на основании соглашения о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Грузии и Германии.



«Основной целью визита было ознакомление с военно-медицинскими возможностями Сил обороны Грузии — Role 2 Forward (Role 2F). Медицинский пункт Role 2F в полевых условиях обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи раненым и пострадавшим, в том числе проведение хирургических вмешательств и стабилизацию состояния пациентов до их последующей медицинской эвакуации.



Члены делегации ознакомились с соответствующими медицинскими и хирургическими процедурами и присутствовали на демонстрации практических возможностей. В рамках визита стороны обменялись опытом и передовыми практиками, накопленными в их военно-медицинских подразделениях.



Следует отметить, что Германия возглавляет действующую в рамках Существенного пакета НАТО — Грузия (SNGP) «Инициативу по развитию военно-медицинских возможностей». Инициатива направлена на дальнейшее развитие военно-медицинских возможностей Сил обороны Грузии и обеспечение совместимости соответствующих медицинских пунктов со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.





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