МВД Грузии подтверждает отказ «Ночным волкам» во въезде в Грузию

03.05.2017 12:15 Министерство внутренних дел Грузии подтверждает, что байкеров из общества "Ночные волки" не пропустили в Грузию. В МВД заявляют, что они намеревались прибыть в Грузию вчера через КПП "Верхний Ларс".



По имеющейся информации, речь идет о 50 байкерах, которые направлялись в страну с провокационной целью в рамках мероприятий, посвященных 9 мая.



"Не едут, успокойтесь" - так ответил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на вопрос журналистов по поводу визита кремлевских байкеров в Грузию. Других разъяснений министр делать не стал.



Небольшой комментарий сделал заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. По его словам, российским байкерам во въезде в страну было отказано в соответствии с законодательством.



"Есть закон, который регулирует въезд иностранцев в Грузию, их пребывание и выезд. Именно на основании этого закона было принято решение. Пограничник имеет дискрецию расспросить о личности, цели визита и другой информации, и принять на основании этого решение", - заявил Шалва Хуцишвили.



В социальных сетях российские пользователи отмечают, что связались в российским консульским отделением в Тбилиси, где им подтвердили, что граница закрыта для въезда мотоциклистов, имеющих российские паспорта. Ограничение действует до 10 мая. Им также заявили, что не могут ничего изменить, так как между Россией и Грузией нет дипломатических отношений.















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