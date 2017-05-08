Отобранный у уличных торговцев товар будет уничтожен, передан социально незащищенным или продан на аукционе

08.05.2017 21:39 Тбилисское муниципальное собрание (сакребуло) утвердило порядок конфискации товаров при пресечении уличной торговли. Рассмотрению вопроса на заседании сакребуло предшествовал спор между депутатами.



Член «Национального движения» Севдия Угрехелидзе заявила, что сакребуло необходимо сначала принять порядок регулирования уличной торговли и только после этого утверждать порядок конфискации.



Вопрос на заседание вынесла представитель юридической службы мэрии Тбилиси Нели Гвинепадзе. По ее словам, отобранный у уличных торговцев товар будет уничтожен, передан социально незащищенным или продан на аукционе.



По заявлению Гвинепадзе, примерно в 10-дневный срок в тбилисское сакребуло также поступит порядок регулирования уличной торговли, а утверждение до этого порядка конфискации не помешает этому процессу.















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