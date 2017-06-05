ЕС требует быстрого и прозрачного расследования возможного похищения азербайджанского журналиста

05.06.2017 11:56 Предполагаемое похищение и незаконное задержание азербайджанских граждан, проживающих в Грузии, требуют быстрого, тщательного и прозрачного расследования. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (European External Action Service, EEAS).



Это ведомство исполняет обязанности министерства иностранных дел на уровне Европейского Союза, реализуя общую внешнюю политику и политику безопасности и внешнее представительство ЕС.



Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтары пропал в Тбилиси на прошлой неделе. Позже выяснилось, что Мухтарлы задержан и находится в Баку. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан.



В Баку Мухтарлы обвинили в «незаконном пересечении государственной границы», «контрабанде» и «применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В случае, если его признают виновным, он может лишиться свободы сроком до 15 лет.

«Предполагаемое похищение и незаконное задержание проживающих в Грузии азербайджанских граждан, в том числе правозащитников, с последующим их арестом и судебным преследованием в Азербайджане, требуют быстрого, тщательного и прозрачного расследования», — сказано в заявлении EEAS.



В заявлении подчеркивается, что Европейская служба внешнеполитической деятельности приветствует начало в Грузии расследования инцидента и будет продолжать внимательно следить за процессами.



Заявление о том, что МВД Грузии проведет полноценное расследование для установления истинных обстоятельств исчезновения Мухтарлы сделал на прошлой неделе глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом он категорически опроверг утверждения о том, что к исчезновению Мухтарлы могут быть причастны сотрудники силовых структур Грузии.



Между тем это не первое заявление по поводу инцидента с исчезновением азербайджанского журналиста. К своевременному и прозрачному расследованию власти Грузии уже призвали Госдепартамент США, Совет Европы, международная организация «Репортеры без границ» и другие правозащитные организации.



Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что дипмиссия следит за событиями, и уже получила гарантии защиты азербайджанских оппозиционеров, находящихся в Грузии. Свою озабоченность из-за ситуации с азербайджанским журналистом выразил и посол Евросоюза в Грузии Янош Херман. По его словам, ЕС наблюдает за ситуацией и сделает выводы после получения полной картины.



Исчезновение из Тбилиси азербайджанского журналиста вызвало острую реакцию и в самой Грузии. Представители НПО и журналисты провели несколько акций в поддержку Мухтарлы в Тбилиси и других городах Грузии. Кроме того, оппозиционная партия «Европейская Грузия» предложила вызвать глав МВД и Службы Госбезопасности Грузии в парламент.















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