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Грузия просит Азербайджан разрешения на допрос Афгана Мухтарлы


15.06.2017   14:31
Грузинские правоохранительные органы, как мне известно, уже обратились к азербайджанской стороне с требованием о допросе Афгана Мухтары, - об этом заявила председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Тамар Хулордава.

По ее словам, допрос азербайджанского журналиста даст ответы на многие вопросы.

«...Как мне известно, между правоохранительными органами существует сотрудничество. Грузинские правоохранительные органы, которые расследуют это дело, обратились к соответствующей службе Азербайджана, чтобы наше следственное ведомство смогло допросить Афгана Мухтарлы. Я думаю, это хороший и верный шаг, потому что его допрос даст ответы на многие вопросы», - заявила Тамар Хулордава.
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы пропал в Тбилиси 29 мая. Позднее оказалось, что он задержан в Азербайджане. Азербайджанская сторона предъявила Афгану Мухтарлы обвинения по трем статьям – «Контрабанда», «Незаконное пересечение границы» и «Неповиновение полиции». Азербайджанский суд избрал для него трехмесячное тюремное заключение.

МВД Грузии начало по этому делу расследование в соответствии со статьей 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы).






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