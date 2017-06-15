«Европейская Грузия» требует создания временной следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы

15.06.2017 19:32 «Европейская Грузия» требует создания в парламенте временной следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы.



По заявлению члена меньшинства парламента Грузии Отара Кахидзе, в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы необходимо провести своевременное и беспристрастное расследование.



«В связи с похищением Афгана Мухтарлы «Европейская Грузия» присоединяется к возмущению Европарламента. В парламент мы вызвали начальника СГБ и главу МВД, однако, они не явились. Как видно у них нет ответов на наши вопросы. Этому нужно независимое и беспристрастное расследование - своевременно и быстро. Поэтому мы ставим вопрос о создании временной следственной комиссии, которая эффективно расследует это дело... Вместе с тем Европарламент требует наказать виновных и не существует никакого доверия к тем ведомствам, которые в этом похищении – прямые подозреваемые. Призываю большинство не становиться заложниками обнаглевших силовиков и бережно отнестись к репутации и имиджу Грузии, и поддержать эту инициативу», - заявил Отар Кахидзе.



Европарламент сегодня принял резолюцию по вопросу, связанному с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы. Перед голосованием по этому вопросу с речью выступили около 20-ти депутатов. Они призвали руководство Азербайджана незамедлительно освободить Мухтарлы, а грузинские власти – своевременно расследовать это дело.















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