Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США ввели против России расширенные санкции


20.06.2017   21:35
Минфин США расширил санкции против России, введенные вследствие украинских событий.

Обновленный санкционный список опубликован на сайте американского экономического ведомства.

Известно, что в этот список вошла Крымская первая страховая компания (КПСК), концерн "Калашников" и связанная с ним компания "Молот-Оружие", ИФД "Капиталъ".

Не миновали ограничения и следующие российские банки: Индустриальный сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Центр международных расчетов" и КБ "Ярославич" (ВВБ), банк "Таатта", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Северный кредит", передает "Газета.ru".

Также санкционные меры затронули главу экономического развития Крыма Андрея Мельникова.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В руководстве грузинской «дочки» PASHA Bank произошли изменения
SOCAR представила правительству Грузии заявку о повышении тарифов
Vinexpo Bordeaux 2017: грузинское вино завоевало высшую награду
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Стрельба в здании правительства абхазского режима
Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали ногу
В Сухуми прогремел взрыв - есть раненый
В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии комментирует дело азербайджанского журналиста
Глава Дагестана "разрешил" врачам не молиться и не поститься
Пресс-спикер президента Грузии напомнила о замечаниях Венецианской комиссии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна