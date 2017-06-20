США ввели против России расширенные санкции

20.06.2017 21:35 Минфин США расширил санкции против России, введенные вследствие украинских событий.



Обновленный санкционный список опубликован на сайте американского экономического ведомства.



Известно, что в этот список вошла Крымская первая страховая компания (КПСК), концерн "Калашников" и связанная с ним компания "Молот-Оружие", ИФД "Капиталъ".



Не миновали ограничения и следующие российские банки: Индустриальный сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Центр международных расчетов" и КБ "Ярославич" (ВВБ), банк "Таатта", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Северный кредит", передает "Газета.ru".



Также санкционные меры затронули главу экономического развития Крыма Андрея Мельникова.















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