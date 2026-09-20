Элене Хоштария: Если бы наше правительство было не пророссийским, оно было бы одним из активных лидеров в регионе

20.09.2026 19:34





По мнению лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, инициатива президента Украины Владимира Зеленского по созданию так называемой «Карпатской восьмёрки» напрямую связана с безопасностью Грузии, и «если бы правительство было не пророссийским, оно было бы не только участником этой инициативы, но и одним из активных лидеров в регионе».



Как пишет в письме находящаяся под стражей Элене Хоштария, оппозиция также может начать обсуждение этого направления с партнёрами, и это будет очень полезно.



«Инициатива Зеленского по странам Карпат — так называемая Карпатская восьмёрка, в которую входят Украина, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Чехия, Австрия и Сербия, — очень важная инициатива и напрямую связана с нашей безопасностью. Эта инициатива отвечает необходимости создания системы региональной безопасности в современном мире. В современном мире, помимо существующих институтов безопасности, невозможно не прийти к необходимости создания сравнительного небольших и мобильных региональных институтов.



Ещё в XIX веке, когда страны Центральной и Восточной Европы были разделены между Австро-Венгерской, Османской и Российской империями и активно начались либеральные национальные движения, в то время как они думали о независимости, практически все страны Восточной Европы понимали, что при условии формирования независимых государств остаться один на один с Россией было очень большой угрозой. Многие страны предпочли остаться в составе Австро-Венгрии с более сильной автономией, чем сформироваться как отдельные государства, поскольку уже тогда хорошо понимали деструктивную силу Российской империи.



Исторически, с древнейших времён, эта полоса Восточной Европы постоянно опасалась России. Если посмотреть на историю, начиная с XIX века и до сегодняшнего дня, в Восточной Европе никогда не было мира, если государства не были защищены каким-либо институтом коллективной безопасности. Лучший тому пример — переговоры Сталина и Гитлера по разделу Восточной Европы, пакт Молотова — Риббентропа. В странах Центральной Европы, особенно в Украине и Польше, стояли реки крови, когда Советский Союз и нацистская Германия разделили их. Как только эти страны оставались одни, Россия представляла для них величайшую угрозу.



Сегодня существует точно такая же проблема — после окончания холодной войны окончательно сформировались независимые государства Восточной Европы, однако лишь спустя годы они смогли вступить в организации коллективной безопасности — НАТО и Европейский союз. Соответственно, Россия быстро нашла пространство для своей деструктивной политики, и мы тоже оказались в этой ситуации.



Однако в XXI веке географически расширилась сфера международных отношений, и уже неизбежно, что внутри НАТО и Европейского союза должны быть сформированы внутренние региональные институты безопасности. Именно в этом контексте, в этой исторической и современной реальности, инициатива Зеленского является единственной правильной инициативой, которая принесёт мир в регион.



Здесь у нас очень важная роль. Естественно, Украина является лидером. Также важны Балтийский, Балканский регионы, Турция и Южный Кавказ, то есть пространство нашей страны, и на Южном Кавказе у нас есть историческое новшество: впервые за века стало возможным создать единый блок, основанный на общих интересах, который будет частью европейской коллективной безопасности.



Именно это предусматривает стратегия НАТО до 2030 года. Поэтому инициатива Зеленского — это движение в ногу с современными вызовами, во имя мира и точное ощущение момента, когда необходима региональная Европа.



Естественно, если бы наше правительство было не пророссийским, а национальным, оно, конечно, было бы не только участником этой инициативы, но и одним из активных лидеров в регионе; оно действовало бы на Южном Кавказе, с Украиной, странами Балтии, и Грузия внутри Европейского союза была бы ведущим государством в создании этой зоны безопасности и мира.



Для этого, конечно, необходимо правительство, но в условиях «Грузинской мечты»… Оппозиция также может начать обсуждение этого направления с нашими партнёрами, и это будет очень полезно», — пишет в письме Элене Хоштария.





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