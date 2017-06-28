Оппозиция намерена требовать в парламенте создания следственной комиссии по делу Мухтарлы

28.06.2017 13:49 "Европейская Грузия" намерена поставить в законодательном органе Грузии вопрос о создании следственной комиссии по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. В партии заявляют, что независимое следствие по делу обязательно, так как следственные органы в Грузии потеряли доверие общественности.



"К правоохранительным органам нет доверия, они сами участвовали в этом постыдном деле. Я не буду спекулировать, мы сделаем все, чтобы этот вопрос был довольно остро обсужден и, надеюсь, хоть части большинства хватит здравого ума", - заявил представитель партии Серги Капанадзе.



В покрывательстве преступления обвиняет власть и "Единое национальное движение".



"Сейчас они пытаются либо смягчить преступление, либо вообще прикрыть и деактуализировать, но от ответственности никто не сбежит, так как они очень глубоко влезли в преступление - одно дело, что произошло преступление и другое, когда начиная с высших эшелонов власти и все ведущие политические фигуры покрывают это преступление и становятся его соучастниками", - заявил представитель партии Роман Гоциридзе.















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