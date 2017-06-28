Президент Грузии обещал постоянный мониторинг дела Мухтарлы

28.06.2017 16:52 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня принял Лейлу Мустафаеву - супругу азербайджанского журналиста - Афгана Мухтарлы и лично ознакомился с имеющейся у нее информацией по делу журналиста.



Занимавшийся журналистскими расследованиями Афган Мухтарлы, который 29 мая пропал из центра Тбилиси а на следующий день оказался в следственном изоляторе Баку, до сих пор находится под стражей.



«Президент Грузии будет осуществлять постоянный мониторинг по делу Афгана Мухтарлы – будет готов принять любую информацию», - сказано в распространенном 27 июня заявлении пресс-службы Президента.



На встрече, состоявшейся по инициативе супруги азербайджанского журналиста, во дворце Президента, так же присутствовали грузинский адвокат журналиста, парламентский секретарь и пресс-спикер Президента.



«Важно, что бы расследование провели эффективно и с учетом наших государственных интересов, а так же – что бы работа следствия смогла убедить семью, что её интересы защищены», - отметила по завершении встречи Анна Долидзе, парламентский секретарь Президента.



Сегодняже, по делу азербайджанского журналиста, сделали заявления Ираклий Шотадзе, Главный Прокурор страны, и Шалва Хуцишвили, заместитель министра внутренних дел.



По словам Главного Прокурора, прокуратура уже обратилась к азербайджанской стороне с просьбой об оказании правовой помощи.



«Мы обратились с просьбой, что бы Афган Мухтарлы был допрошен, а наш представитель мог присутсвовать на допросе. Кроме того, мы запросили у азербайджанской стороны материалы по уголовному делу. Следовательно, после того как состоится допрос Афгана Мухтарлы и будут добыты доказательства, на основании которых в отношении него идет уголовное приследование, нами будет принято соответствующее правовое решение», - заявил Ираклий Шотадзе.



Заместитель министра внутренних дел рассказал о следственных мероприятиях проводимых в Грузии и заявил, что записи с камер видео-наблюления будут опубликованы после обнародования промежуточных результатов расследования.



«Пока что нам нечего добавить. Как вы знаете, мы обратились к следственным органам Азербайджана и ждем, что бы наши следователи допросили Мухтарлы. Пока у нас нет его показаний и мы не можем увидеть общую картину происшедшего, мы не можем представить Вам промежуточные результаты», - заявил Шалва Хуцишвили.



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