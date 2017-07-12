Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером

12.07.2017 13:50 Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер-министр при этом, очень важно, чтобы в приоритетах значилось внешнее направление.



«Это было приоритетом всегда, а теперь мы думаем, что еще раз будет подчеркнута важность наших внешних приоритетов в деле строительства будущего Грузии. Михаил Джанелидзе совершил очень успешные шаги. Успешное завершение процесса визовой либерализации было очень важно и в этом направлении львиную долю работы выполнил МИД. Также в период работы на посту заместителя министра экономики Михаил Джанелидзе был главным переговорщиком в процессе оформления соглашения о свободной торговле с Европой. Так что мы считаем это важным решением и думаем, что выдвижение внешнего направления в приоритетах также пойдет на пользу в процессе европейской и евроатлантической интеграции страны», - заявил Квирикашвили.















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