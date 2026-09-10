Дито Чубинидзе: Властям следовало спросить у живого Лазаре Джорбенадзе, есть ли у него доказательства

10.09.2026 22:55





Расследование должно было начаться 2 февраля. Власти должны были спросить у живого Лазаре Джорбенадзе, были ли у него доказательства, — заявил журналист газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе после завершения допроса по делу Лазаре Джорбенадзе.



По словам Чубинидзе, интервью было настолько скандальным, что именно поэтому он несколько раз переспросил собеседника по вопросу Давид-Гареджи.



«В связи с делом о смерти Лазаре Джорбенадзе существуют три факта. 26 января 2026 года я записал с ним скандальное газетное интервью, которое 2 февраля того же года было опубликовано в газете «Асавал-Дасавали», и третий факт — через 2 месяца и 2 дня после публикации этого интервью Лазаре Джорбенадзе умер. Это факты. Интервью было настолько скандальным, что именно поэтому я 10 раз спросил: «Вы видели это своими глазами?», «Вы действительно это видели?». Что касается цифр, математика — сложная наука для сегодняшних парламентариев и министров. Абсолютное большинство не сможет вам сказать, сколько квадратных метров в одном гектаре», — заявил Чубинидзе.



На вопрос о том, какие доказательства были у Лазаре Джорбенадзе относительно того, что в связи с Давид-Гареджи было заключено межгосударственное соглашение, Чубинидзе ответил: «Никаких доказательств. С кем я должен был это перепроверить?».



На вопрос, почему тогда продолжалась публикация статей подобного содержания, Чубинидзе отвечает: «Не должна была продолжаться?».



«Когда письмо было опубликовано, почему власти Грузии сразу не начали расследование по этому факту? Полный штиль со стороны властей. Расследование должно было начаться 2 февраля. Власти должны были спросить у живого Лазаре Джорбенадзе, были ли у него доказательства», — заявил Чубинидзе.



Что касается вопроса, почему самоубийство Джорбенадзе кажется ему подозрительным, Чубинидзе ответил:



«Потому что Лазаре Джорбенадзе имеет двух супруг. С одной он венчан, а со второй состоит в гражданском браке. Госпожа Теона Жижилашвили, вторая супруга, сказала мне, что мужчину убили. Я опубликовал интервью», — заявил Чубинидзе.



Что касается заявления премьер-министра [Ираклия Кобахидзе] о том, что «раскручивание кампаний на подобных чувствительных темах свидетельствует об антигосударственной природе заказчиков и исполнителей», журналист заявил, что Кобахидзе «вылетел с орбиты».



«Господин Кобахидзе сегодня был на собрании космонавтов, и я думаю, что он уже вышел с орбиты. Думаю, что мы всегда пишем правду. Мы разоблачали и разоблачаем антинародную политику нынешних властей Грузии в связи с продажей грузинских земель и арабизацией», — заявил Чубинидзе.



На вопрос о том, какая у него связь с бывшим премьер-министром [Ираклием Гарибашвили], Чубинидзе отвечает, что не знаком с Гарибашвили.



«[Ираклия Гарибашвили] я не знаю. Если я его не знаю, каким образом у меня могла быть с ним коммуникация? Кобахидзе сегодня был на собрании космонавтов и улетел с орбиты. Стал космонавтом, летит, скоро улетит», — заявил Чубинидзе.





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