Грузия готова взять на себя обязательства члена НАТО - премьер

18.07.2017 12:43 Тбилиси разделяет ценности Североатлантического альянса, заявил во вторник глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.



"Грузия полностью привержена ценностям НАТО и готова взять на себя ответственность и обязательства, которые имеют члены альянса", - сказал он, выступая на ежегодной встрече глав дипломатических представительств Грузии за рубежом, которая проходит в Тбилиси.



По словам премьера Грузии, проведение в мае этого года в Тбилиси сессии парламентской ассамблеи НАТО можно считать "безусловным признанием Грузии тесным партнером Североатлантического альянса".



При этом он отметил, что Грузия признана западными партнерами "европейской демократической страной".















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