Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия готова взять на себя обязательства члена НАТО - премьер


18.07.2017   12:43
Тбилиси разделяет ценности Североатлантического альянса, заявил во вторник глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

"Грузия полностью привержена ценностям НАТО и готова взять на себя ответственность и обязательства, которые имеют члены альянса", - сказал он, выступая на ежегодной встрече глав дипломатических представительств Грузии за рубежом, которая проходит в Тбилиси.

По словам премьера Грузии, проведение в мае этого года в Тбилиси сессии парламентской ассамблеи НАТО можно считать "безусловным признанием Грузии тесным партнером Североатлантического альянса".

При этом он отметил, что Грузия признана западными партнерами "европейской демократической страной".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия готова предоставить Украине до 40 локомотивов в пиковый период
Туристы в Аджарии
Таможенники готовятся к пуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит «Амбассадориал 2017»
Украина и Грузия усилят сотрудничество в оборонной и экономической сферах
Маргвелашвили: Целю Украины и Грузии является полноправное членство в ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна