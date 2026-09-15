Кобахидзе и представители «Грузинской мечты» ответили оппонентам на темы России, коррупции и Армении

15.09.2026 12:20





Во время политической дискуссии представители власти сделали сразу несколько резонансных заявлений.



Николоз Самхарадзе, обращаясь к Нике Читадзе, заявил:



«Именно мы, наша власть, обратились в Страсбургский суд и доказали, что начиная с 1993 года Россия осуществляла де-факто оккупацию как Апхазети, так и Самачабло».



Премьер-министр Иракли Кобахидзе, обращаясь к Леле Джеджелава, заявил:



«Вы сами признали, что то, что Россия не вторглась в Грузию и в 2022 году мы не увидели военной интервенции в нашей стране, является результатом нашей политики. При этом вы так и не смогли ответить, какую именно выгоду Россия получила от нашей политики после 2012 года».



Отдельно Кобахидзе вступил в спор с Паатой Закареишвили по армянской теме:



«Вы говорите от имени армянского народа?! Почему вы решили, что Армения уже залечила эту боль, когда на международном уровне до сих пор ведётся кампания за признание геноцида?»



Говоря о коррупции, премьер заявил:



«Если сегодня кто-то покажет мне хотя бы один конкретный факт коррупции, связанный с каким-либо министром, реакция будет незамедлительной».



Также Кобахидзе прокомментировал обвинения вокруг расходов на похороны патриарха:



«Говорили, что расходы, связанные с похоронами патриарха, были произведены недобросовестно. По предварительным данным, было выделено 3 миллиона лари, из которых потратили только 722 тысячи. Если бы кто-то хотел украсть деньги, освоили бы все 3 миллиона».





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