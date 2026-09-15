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В Аджарии подвели итоги работы системы здравоохранения и соцзащиты за первое полугодие
15.09.2026 12:32
Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе представила в профильном комитете Верховного совета отчёт об исполнении бюджета за первые два квартала 2026 года.
По словам министра, часть программ из-за высокого спроса населения уже выполнена на 100%. При этом за счёт гибкого перераспределения бюджета продолжается финансирование медицинских и социальных услуг для всех нуждающихся.
Среди действующих программ:
• медицинская помощь различным социальным категориям населения
• поддержка первичной медицинской помощи
• медицинская и социальная реабилитация
• единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан
• обеспечение людей с инвалидностью и пожилых граждан вспомогательными средствами
• программы временного размещения и жилья
• обеспечение жильём семей экомигрантов
На социальное направление в бюджете министерства предусмотрено 28 млн лари.
В рамках программ помощи экомигрантам и пострадавшим от стихийных бедствий безопасным жильём уже обеспечена 91 семья. Ещё 618 семей получили поддержку из резервного фонда председателя правительства Аджарии.
Нино Нижарадзе также представила результаты работы подведомственных структур — Центра общественного здравоохранения и Агентства занятости.
Заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Сирабидзе отметил, что Министерство здравоохранения и социальной защиты традиционно показывает одни из лучших результатов по исполнению республиканского бюджета.
После обсуждения комитет принял отчёт к сведению.
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