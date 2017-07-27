«Саакашвили не должен был покидать страну» - Президент Грузии

27.07.2017 19:24 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил отношение к лишению бывшего президента страны Михеила Саакашвили украинского гражданства.



На встрече с иностранными журналистами Г. Маргвелашвили сказал, что Саакашвили не должен был покидать страну.



«Я очень сожалел, когда Саакашвили отказался от гражданства Грузии. Потому что у бывшего первого лица страны, который дважды избирался президентом, должно быть грузинское гражданство. Человек, который был Верховным главнокомандующим, не должен был покидать страну», - подчеркнул президент.



Отметим, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство М. Саакашвили было аннулировано.















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