Грузинский Патриархат посетила делегация Московского Патриархата

30.09.2026 22:56





Грузинский Патриархат посетила делегация Московского Патриархата. Об этом сообщила пресс-служба Патриархата.



Принимал гостей Его Святейшество и Блаженство Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ Мцхетско-Тбилисский и Митрополит Бичвинтинский и Цхум-Абхазия Шио III. На встрече также присутствовали другие высокопоставленные священнослужители.



В Патриаршей резиденции присутствовали председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, а также советник Патриарха Московского и всея Руси.



По словам главы пресс-службы Патриархата, протоиерея Андрии Джагмаидзе, делегация Московского Патриархата во главе с митрополитом Антоном Волоколамским встретилась в Тбилиси с Католикосом-Патриархом всей Грузии Шио III и поздравила Патриарха с интронизацией.



По его словам, на встрече обсуждались в основном основные проблемные вопросы, с которыми сталкивается Грузинская Церковь на оккупированных территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе. По словам Андрии Джагмаидзе, было подчеркнуто, что именно это является главной проблемой, негативно влияющей на развитие отношений между двумя народами.



По словам главы Службы по связям с общественностью Патриархата, на встрече оккупированные территории были названы «незажившей раной» для Грузинской Церкви, хотя стороны отметили наличие определенных ресурсов для регулирования церковной жизни в этих регионах.



"Сегодня к Католикосу-Патриарху всея Грузии в Патриархию в гости прибыла делегация Московской патриархии под руководством Митрополита Волоколамского Антона, который руководит внешними отношениями Московской патриархии. Беседа, конечно же, касалась того факта, что Московская Патриархия и Патриарх Московский поздравили Католикоса-Патриарха всей Грузии Шио III с возведением на патриарший сан.



В основном, беседа затронула основные проблемные вопросы, с которыми сталкивается Грузинская Церковь на оккупированных территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе. Было подчеркнуто, что это главная проблема, негативно влияющая на развитие и лежащие в основе отношений между двумя народами. Поэтому необходимо найти пути преодоления проблем, препятствующих развитию отношений. Было сказано, что это незаживающая рана для Грузинской Церкви, целиком и полностью для Грузии. Обе стороны отметили наличие определенных ресурсов для работы над вопросами, которые будут регулировать церковную жизнь в обоих регионах.



Вспомнили деятельность и заслуги вклад Католикоса-Патриарха Илии II.



В целом эта встреча вселяет надежду на то, что в будущем будут найдены определенные шаги и пути, чтобы внести какое-то позитивное решение этих болезненных проблем», — сказала Андрия Джагмаидзе.





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