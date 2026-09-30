Хухашвили: Кобахидзе не политический игрок, он политический статист

30.09.2026 23:05





«Гарибашвили говорит с Бидзиной — как только Кобахидзе будет смещен, письма Гарибашвили прекратятся», — заявил политолог Гия Хухашвили в программе «360 градусов» на радио «Палитраньюс», комментируя недавние письма бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По словам Гии Хухашвили, письма Ираклия Гарибашвили, возможно, и не были инициированы Бидзиной Иванишвили, но он является бенефициаром этого процесса.



«Гарибашвили — политический труп, что Бидзина прекрасно знает. Сейчас он наблюдает со стороны. Я не говорю, что переход Гарибашвили к эпистолярному жанру был инициирован Бидзиной, но теперь он извлекает выгоду. Бидзина пользуется ситуацией, это уже его игра, чтобы представить всё это Кобахидзе в нужный момент.



Иванишвили скажет: «Я доверил вам одного заключенного и не смогли справиться, угодили в скандал». Во-вторых: «Если вы «блатуете» о своих успехах, то Гарибашвили сделал больше», [во время Гарибашвили] была эпидемия, он сместил предателя Гахария, стабилизировал власть в стране, он в тюрьме, а когда вы кичитесь, типа я крутой парень, почему вы крутой парень? Разве Гарибашвили не говорит правду в своих письмах? Всё, что он написал, правда».



Я ознакомил вас с действиями [Иванишвили], когда придёт время. Когда нужно будет повесить и смыть все накопившиеся грехи, Бидзина Иванишвили прижмёт их к стене и привлечёт к ответственности господина Кобахидзе. Какое-то время у Кобахидзе была иллюзия, что он политический игрок. Ты не политический игрок, ты политический статист, не более того», — сказал Гиа Хухашвили.





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