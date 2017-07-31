|
Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Грузию (+видео)
31.07.2017 19:16
Самолет вице-президента США Майка Пенса уже приземлился в Международном аэропорту Тбилиси. Встречает высокого гостя премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Там же находится посол США Ян Келли.
В Тбилиси Майк Пенс с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллина, где американский вице-президент провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
После официальной церемонии встречи вице-президента США, премьер-министр Грузии примет гостя и делегацию на официальном ужине.
1 августа в 10:15 в Государственной канцелярии состоится встреча премьер-министра Грузии и вице-президента США.
В 11:15 Майк Пенс и Георгий Квирикашвили проведут брифинг для прессы.
В 15:15 состоится встреча Майка Пенса с военными, которые участвуют в проводящихся в Грузии учениях НАТО «Достойный партнер».
В тот же день Майк Пенс завершит визит в Грузию. Из Тбилиси вице-президента США направится в Черногорию, которая недавно стала членом НАТО.
Как уже сообщалось, в связи с визитом вице-президента США автомобильное движение в центре Тбилиси будет частично перекрыто сегодня и завтра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна