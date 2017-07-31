Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Грузию (+видео)

31.07.2017 19:16 Самолет вице-президента США Майка Пенса уже приземлился в Международном аэропорту Тбилиси. Встречает высокого гостя премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Там же находится посол США Ян Келли.



В Тбилиси Майк Пенс с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллина, где американский вице-президент провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.



После официальной церемонии встречи вице-президента США, премьер-министр Грузии примет гостя и делегацию на официальном ужине.







1 августа в 10:15 в Государственной канцелярии состоится встреча премьер-министра Грузии и вице-президента США.



В 11:15 Майк Пенс и Георгий Квирикашвили проведут брифинг для прессы.



В 15:15 состоится встреча Майка Пенса с военными, которые участвуют в проводящихся в Грузии учениях НАТО «Достойный партнер».



В тот же день Майк Пенс завершит визит в Грузию. Из Тбилиси вице-президента США направится в Черногорию, которая недавно стала членом НАТО.



Как уже сообщалось, в связи с визитом вице-президента США автомобильное движение в центре Тбилиси будет частично перекрыто сегодня и завтра.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

