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Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Грузию (+видео)


31.07.2017   19:16
Самолет вице-президента США Майка Пенса уже приземлился в Международном аэропорту Тбилиси. Встречает высокого гостя премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Там же находится посол США Ян Келли.

В Тбилиси Майк Пенс с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллина, где американский вице-президент провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

После официальной церемонии встречи вице-президента США, премьер-министр Грузии примет гостя и делегацию на официальном ужине.



1 августа в 10:15 в Государственной канцелярии состоится встреча премьер-министра Грузии и вице-президента США.

В 11:15 Майк Пенс и Георгий Квирикашвили проведут брифинг для прессы.

В 15:15 состоится встреча Майка Пенса с военными, которые участвуют в проводящихся в Грузии учениях НАТО «Достойный партнер».

В тот же день Майк Пенс завершит визит в Грузию. Из Тбилиси вице-президента США направится в Черногорию, которая недавно стала членом НАТО.

Как уже сообщалось, в связи с визитом вице-президента США автомобильное движение в центре Тбилиси будет частично перекрыто сегодня и завтра.






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