Кобахидзе: Мир создает прогнозируемость, прогнозируемость - инвестиции, инвестиции же - экономический рост

03.02.2026 14:25





Мир создает прогнозируемость, прогнозируемость создает инвестиции, инвестиции создают экономический рост. Грузию действительно отличает не только то, что мы создали, но и то, как мы взаимодействуем с миром, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на Всемирном саммите правительств 2026 года.



«Опыт Грузии ясно демонстрирует простой принцип: мир создает прогнозируемость, прогнозируемость создает инвестиции, инвестиции создают экономический рост. Грузию действительно отличает не только то, что мы создали, но и то, как мы взаимодействуем с миром. Благодаря соглашениям о свободной торговле с ЕС, Китаем, Турцией, европейскими странами свободной торговли и странами СНГ – через нас проходит путь к 2,3 миллиардам потребителей.



В эпоху, определяемую соперничающими блоками, Грузия предпочла союз конфронтации. Мы не просим партнеров выбирать сторону. Мы предлагаем им платформу, где сотрудничество по-прежнему возможно», - заявил премьер-министр.



По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия сохранила макроэкономическую дисциплину, доверие инвесторов и мир в одном из самых сложных регионов мира.



«С 2021 по 2025 год наша экономика выросла в среднем на 9,3 процента, несмотря на замедление глобальной торговли и усиление неопределенности. В то время, когда многие были вынуждены реагировать, Грузия решила планировать амбициозные проекты.



Транспорт и логистика создают хребет национальной экономики и поддерживают развитие, ориентированное на торговлю. Грузия выделила 7 миллиардов долларов для всеобъемлющего обновления транспортной инфраструктуры и ежегодно мы тратим 7-8 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на капитальные затраты. Мы завершили полную модернизацию нашей основной железнодорожной сети, удвоив ее пропускную способность и значительно сократив время транзита в масштабе страны. Железнодорожное сообщение было дополнительно укреплено в результате проекта Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечивает прямое и надежное железнодорожное сообщение через Грузию между Каспийским бассейном и международными рынками», - заявил премьер.





