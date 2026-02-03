Кобахидзе: Грузия отличается не только тем, что мы создали, но и тем, как мы взаимодействуем с миром

«Мир создаёт предсказуемость, предсказуемость — инвестиции, инвестиции — экономический рост. Грузию отличает не только то, что мы создали, но и то, как мы взаимодействуем с миром», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Всемирном саммите правительств 2026 года.



По словам Кобахидзе, в эпоху, определяемую конкурирующими блоками, Грузия выбрала связь вместо конфронтации.



«Опыт Грузии наглядно демонстрирует простой принцип: мир создаёт предсказуемость, предсказуемость создаёт инвестиции, инвестиции — экономический рост. То, что действительно отличает Грузию, — это не только то, что мы создали, но и то, как мы выстраиваем отношения с миром. Благодаря соглашениям о свободной торговле с Европейским союзом, Китаем, Турцией, странами Европейской ассоциации свободной торговли и СНГ, через нас проходит путь к рынку из 2,3 миллиарда потребителей. В эпоху, определяемую соперничающими блоками, Грузия выбрала связь вместо конфронтации. Мы не просим партнёров выбирать сторону — мы предлагаем им платформу, где сотрудничество по-прежнему возможно», — заявил премьер-министр.





