Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Грузия отличается не только тем, что мы создали, но и тем, как мы взаимодействуем с миром


03.02.2026   14:30


«Мир создаёт предсказуемость, предсказуемость — инвестиции, инвестиции — экономический рост. Грузию отличает не только то, что мы создали, но и то, как мы взаимодействуем с миром», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Всемирном саммите правительств 2026 года.

По словам Кобахидзе, в эпоху, определяемую конкурирующими блоками, Грузия выбрала связь вместо конфронтации.

«Опыт Грузии наглядно демонстрирует простой принцип: мир создаёт предсказуемость, предсказуемость создаёт инвестиции, инвестиции — экономический рост. То, что действительно отличает Грузию, — это не только то, что мы создали, но и то, как мы выстраиваем отношения с миром. Благодаря соглашениям о свободной торговле с Европейским союзом, Китаем, Турцией, странами Европейской ассоциации свободной торговли и СНГ, через нас проходит путь к рынку из 2,3 миллиарда потребителей. В эпоху, определяемую соперничающими блоками, Грузия выбрала связь вместо конфронтации. Мы не просим партнёров выбирать сторону — мы предлагаем им платформу, где сотрудничество по-прежнему возможно», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна