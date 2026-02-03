Лора Торнтон о «Грузинской мечте»: «Зачем лидерам США встречаться с теми, кто оскорбляет наших послов?»

Отсутствие Грузии в программе визитов вице-президента США в страны Южного Кавказа — это не просто дипломатическая деталь, а сигнал о том, что правительство «Грузинской мечты» воспринимается в Вашингтоне как изолированный и политически незначимый партнер. Об этом заявила в интервью InterpressNews Лора Торнтон, директор программ глобальной демократии в Институте Маккейна.



Он заявила, что у американских лидеров нет оснований встречаться с правительством, которое оскорбляло западных дипломатов, обвиняло их в желании открыть «второй фронт» и поддерживает силы, скандирующие «Смерть Америке».



По мнению Торнтон, международная изоляция грузинского правительства является логическим следствием политики, которую «Грузинская мечта» проводит уже много лет. Она считает, что правящей партии было бы странно удивляться этому, поскольку она практически ничего не сделала, кроме дискредитации США и традиционных союзников и сближения с главными противниками Запада.



При этом Торнтон подчеркнула, что изоляция не распространяется на грузинский народ. По ее словам, многие на Западе продолжают бороться за поддержку грузинской демократии, несмотря на то, что нынешнее правительство больше не воспринимается как партнер.



По мнению Торнтон, «перезагрузка» отношений между Тбилиси и Вашингтоном практически невозможна при нынешнем правительстве. Она считает, что это станет возможным только при радикальных реформах: новых парламентских выборах с новой избирательной комиссией, освобождении политзаключенных, привлечении к юридической ответственности лиц, виновных в посягательствах на демократию, и отмене антидемократических законов.



В то же время Торнтон подчеркнула, что Грузия не является ни важнейшим торговым партнером, ни источником необходимых ресурсов для США. Хотя Вашингтон взаимодействует с авторитарными режимами из стратегических соображений или интересов безопасности, Торнтон не видит, какие аналогичные мотивы могут существовать в случае с Грузией.



Говоря об обсуждаемом в Конгрессе акте MEGOBARI, Торнтон отметила, что лоббирование против него в значительной степени обусловлено финансовыми интересами. Она добавила, что двухпартийный консенсус о том, что Грузия больше не является демократическим и надежным союзником, не изменился, но иногда нескольких конгрессменов достаточно, чтобы заблокировать законопроект.



Акт MEGOBARI — законопроект, который был внесен в Палату представителей США в мае 2024 года конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. Законопроект обязывает президента США вести санкции против членов правительства от «Грузинской мечты»и других лиц, представляющих угрозу для стабильности, безопасности и демократии в Грузии. Закон обязывает президента США вводить санкции в отношении членов режима, их сторонников и членов их семей. Санкции включают визовые ограничения и заморозку активов.



Документ предусматривает полную переоценку отношений между США и Грузией, включая все программы помощи.



В мае 2025 года Палата представителей Конгресса США утвердила MEGOBARI. Теперь он должен быть одобрен Сенатом США. Заключительный этап — подпись президента Дональда Трампа.



По словам Торнтон, даже противники MEGOBARI не считают, что «Грузинская мечта» является образцом демократии и соблюдения прав человека. Она полагает, что, наряду с процессом обновления Конгресса, сохраняется вероятность усиления давления на режим посредством санкционных механизмов, поскольку большинство поддерживает грузинскую демократию, а не нынешнее правительство.



В своем запланированном выступлении перед Хельсинкской комиссией Торнтон намерена рассказать о том, как демократический проект «Грузинской мечты» с самого начала был фундаментально несовершенен. Она убеждена, что лидер и главный спонсор правящей партии, Бидзина Иванишвили, — российский олигарх, не приверженный ни либеральной демократии, ни западным ценностям.





Торнтон объяснила, что суть либеральной демократии заключается в том, что правительство должно быть готово проиграть выборы, что неприемлемо для Иванишвили и его политического окружения. Именно здесь начинается системная реакция: нелиберальная политика, отсутствие прозрачности, влияние спецслужб, провал судебной реформы и нападки на гражданское общество.



По ее словам, эти тенденции нашли отражение в «ночи Гаврилова», законе «об иностранных агентах», кампании по дезинформации, запугивании, нечестных выборах, приостановке интеграции в ЕС и политике угождения Москве после полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе в содействии обходу санкций.



Торнтон также упомянула попытки правительства запретить оппозицию, растущее число политзаключенных и насилие в отношении протестующих. Она отметила, что сегодня ближайшими партнерами «Грузинской мечты» являются Россия, Иран и Китай, а фотографии правительственных чиновников с ХАМАС еще больше усиливают геополитическую дистанцию ​​Грузии от Запада.



Говоря о законодательных изменениях, Торнтон отметила, что попытки подавить медиа и гражданское общество часто являются заключительной фазой установления авторитарного режима. По ее оценке, само правительство признает, что независимые медиа и гражданский сектор являются последними бастионами демократии, и их необходимо ликвидировать.



«Нападки на последние бастионы и устранение пространства для инакомыслия зачастую являются последним гвоздем в гроб демократии», — прокомментировала Торнтон, добавив, что новые законы направлены на ограничение свободы слова и собраний, которую грузинское общество завоевало за эти годы.



Торнтон утверждает, что ее позиция не является исключительной. Она причисляет себя к группе экспертов, которые полагают, что Грузия движется к авторитаризму, следуя пророссийскому курсу.



По словам Торнтон, когда правительство не может обосновать свою политику фактами и логикой, оно нападает на своих критиков и пытается их дискредитировать — будь то Европейский союз, ОБСЕ, американские дипломаты или европейские парламентарии. Однако, по мнению Торнтон, оскорбления не могут изменить реальность и не могут скрыть процессы, происходящие сегодня в Грузии.





