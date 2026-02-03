Минимальный срок процесса реорганизации ТГУ и ГТУ, вероятно, составит 6 месяцев - замминистра

Минимальный срок для процесса реорганизации ТГУ и ГТУ, вероятно, составит 6 месяцев, однако он может быть продлен - в целом, процесс реорганизации нигде не ограничивается в сроках, - заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония на заседании комитета по образованию.



По его словам, консультации с университетами продолжаются.



Как отмечает Габисония, встречи могут состояться также с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Что касается сроков, наверное, минимальный срок составит 6 месяцев, хотя он может быть продлен по понятным причинам. В целом, процесс реорганизации нигде не замыкается в сроках, соответственно, возможны проблемы в части сличения программ, а также много проблем в операционной части. Вчера мы говорили об этом с руководством Технического университета, и они показали нам технические сложности такого типа, которые, возможно, не видны в деталях с позиции министерства. Конечно, мы всё это учитываем. Министр сейчас не находится в стране, он с визитом в Иерусалиме. Мы думаем, что он вернется в страну к пятнице, и у нас будет возможность немедленно организовать встречи. Также, возможно, с премьер-министром. Консультации продолжаются. Сегодня я встречаюсь с представителями Тбилисского государственного университета, и, соответственно, у нас будет возможность услышать точку зрения ТГУ от начала до конца. Как и вчера, я отмечу все вопросы, и по возвращении министра на них будут даны ответы», - сказал заместитель министра.





