В Грузию не впустили главу Думы Астраханской области

18.08.2017 15:43 Грузинские пограничники отказались впускать в страну председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова.



Во время путешествия с семьей Мартынов прибыл из России в Грузию десять дней назад и 7 августа даже сделал запись об этом на своей странице в фейсбуке: «Замечательный город, замечательные люди. Не взирая на всю сложность межгосударственных отношений, люди относятся к россиянам со всей теплотой. Редкое гостеприимство».



Из Грузии Мартынов отправился в Армению. Добираться домой он также планировал через Грузию. Однако его отказались пропустить через ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе.



«Обратный путь оказался гораздо менее приятным. Грузинские пограничники отказали во въезде в страну без объяснения причин. Продержали нашу семью на границе более двух часов. Погранцы отлично знали, что другой дороги для проезда на автотранспорте нет. Пришлось оставить машину в Ереване и вылететь в Минводы самолетом. Автомобиль немного позже в Россию перегонят друзья, у которых мы гостили в Армении», — пишет сегодня Мартынов на своей странице в фейсбуке.



По данным российских СМИ, одной из причин запрета на въезд Мартынова в Грузию мог стать тот факт, что несколько лет назад, во время работы в Совете Федерации, он входил в межпарламентскую группу, отвечающую за законодательное обеспечение договора между Россией и оккупированным Цхинвалським регионом Грузии о союзничестве и интеграции. Тогда Мартынов в составе российской делегации посетил Цхинвали, где состоялась встреча с тогдашним лидером сепаратистского режима Леонидом Тибиловым.



Напомним, что закон "Об оккупированных территориях Грузии" предусматривает штраф до 3 тыс долларов или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет за незаконное посещение оккупированных Россией грузинских территорий.

















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