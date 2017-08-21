Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку


21.08.2017   13:06
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлюта Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Грузии.

«Встреча намечена на первую декаду сентября в Баку. Это очередная встреча, на которой главы МИД намерены обсудить текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество»,- отметил собеседник агентства.

В ходе встречи также будут обсуждены вопросы реализации масштабных региональных проектов на территории трех стран.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
Грузинская компания GPR будет экспортировать фундук в 25 стран
Грузинские лейбористы прервали заседание комиссии по тарифам на электроэнергию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Рейтинг: Рамзан Кадыров попал в число преемников российского президента
В Грузии приветствуют создание Caspian Energy Georgia
В Дагестане несуществующий судья взыскал с Hyundai 18,2 млн рублей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна