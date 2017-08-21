|
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку
21.08.2017 13:06
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлюта Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Грузии.
«Встреча намечена на первую декаду сентября в Баку. Это очередная встреча, на которой главы МИД намерены обсудить текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество»,- отметил собеседник агентства.
В ходе встречи также будут обсуждены вопросы реализации масштабных региональных проектов на территории трех стран.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна