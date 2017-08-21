Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку

21.08.2017 13:06 Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлюта Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Грузии.



«Встреча намечена на первую декаду сентября в Баку. Это очередная встреча, на которой главы МИД намерены обсудить текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество»,- отметил собеседник агентства.



В ходе встречи также будут обсуждены вопросы реализации масштабных региональных проектов на территории трех стран.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

