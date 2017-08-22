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«Думаю, мы справимся» - премьер о тушении пожара в Боржомском ущелье


22.08.2017   10:10
Глава правительства Грузии осмотрел с вертолета ситуацию в зоне стихии. Квирикашвили ознакомился с ситуацией вместе с министрами инфраструктуры и внутренних дел.

«Сейчас ситуация лучше. Точно отмечены те зоны, которые нужно потушить. Работает вертолет. Добавился еще один. Из Турции направляются еще два вертолета. Из-за ветра они не смогли прилететь утром, поэтому через полтора-два часа они будут здесь. К ночи ситуация будет намного лучше. Работает живая сила. Они делают все, что необходимо на данном этапе», - заявил Квирикашвили в ходе включения в эфире «Рустави 2».

По его словам, самым сложным является один очаг, на тушение которого будут направлены все силы.
«Угроза распространения огня, конечно же, есть, если мы не потушим этот хребет. Если мы его потушим, то острая фаза будет пройдена. Думаю, мы справимся», - отметил премьер.







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