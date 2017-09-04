Каладзе прокололся на очередной лжи

04.09.2017 14:58

В конце июля кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", бывший министр энергетики Каха Каладзе заявил, что в случае победы на выборах, "хрущевки" поэтапно заменят современными зданиями. Но... недолго жила очередная "мечтательска" ложь.



Все оказалось гораздо круче - Каладзе посоветовал жильцам "хрущевок" позаботиться об этом самим. При этом никаких обязательства по этому поводу сам Каладзе в случае победы на выборах на себя не берет.



"В разных районах города более 500 "хрущевок", они должны быть заменены не сразу, а постепенно. Многие поняли это так, что мэрия собиралась это сделать. У мэрии нет никакого ресурса для этого", — сказал Каладзе в интервью газете "Квирис палитра".



По словам Каладзе, в этом деле самым главным являются жители "хрущевок", которые должны создать товарищества.



"Если объединятся жители одного корпуса и договорятся, чтобы подключить инвестора, именно здесь будет задействован проект мэрии. Насколько мне известно, ведется работа в нескольких районах – в Варкетили, Сабуртало, население заинтересовано. Желание есть и со стороны девелоперов, однако все это прояснится в рабочем процессе", — отметил Каладзе.















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