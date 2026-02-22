Профессор Лаша Бакрадзе: «Грузинская мечта» хочет уничтожить место свободы

Решение в отношении университетов носит абсолютно политический характер, - так решение Министерства образования Грузии о сокращении квот для Государственного университета Ильи оценивает ассоциированный профессор университета Лаша Бакрадзе.



Как заявил агентству «Интерпрессньюс» Бакрадзе, цель этого решения - не повышение качества образования, а укрепление диктатуры.



«Это никак не связано с улучшением качества образования. Нам даже приблизительно не сказали, чего ожидают от этой »реформы», в каком состоянии будут грузинские вузы и школы через 5–10 лет. Никакого плана не существует, кроме как уничтожить то, что есть сейчас, разумеется, прежде всего университет Ильи, поскольку для них он считается рассадником либерализма.



Они хотят уничтожить пространство свободы, где людей учат свободному мышлению. Как это свойственно диктатурам, их цель - создать у профессорско-преподавательского состава лояльность к генеральной линии партии, чтобы нигде не звучал свободный голос, и мы видим это повсюду. Это лишь часть той большой мозаики, которая происходит в нашей стране. Идёт масштабное разрушение свободных, демократических институтов, тех институтов, на которые мы возлагали надежды как на будущее нашего развития. Сейчас происходит разрушение и уничтожение всего этого», - заявил Лаша Бакрадзе.





