В Грузии мигрантам запретили работать курьерами, гидами и заниматься пассажирскими перевозками

22.02.2026 18:33





Правительство Грузии издало указ об утверждении порядка выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам.



Указ, подписанный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, датирован 20 февраля.



Соответствующий указ вступит в силу 1 марта 2026 года.



Указ определяет порядок выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам; само право на труд; условия выдачи права на труд; необходимую информацию и документы для выдачи права на труд; порядок выдачи права на труд; а также основания для отказа в выдаче/продолжении права на труд; и мониторинг и контроль за соблюдением условий права на труд.



Указ определяет перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, для которых устанавливаются ежегодные квоты.



В соответствии с подпунктом «е1» статьи 5 Закона Грузии «О трудовой миграции» в настоящем Приложении определяется перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, для которых в течение календарного года выдается право на трудовую деятельность в размере квот, указанных в пункте 2 того же Приложения.



Для следующих профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности устанавливаются годовые квоты:



а) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с курьерскими услугами, годовая квота составляет – 0;



б) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с пассажирскими перевозками, годовая квота составляет – 0;



в) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг гидов туристам, годовая квота составляет 0;



г) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг горных, альпийских и горнолыжных гидов туристам, годовая квота составляет 200.



Предоставленные квоты «Положения пункта 2 настоящего Приложения не применяются к случаям, предусмотренным в подпункте «г» пункта 1 статьи 5 настоящего Правила», — говорится в документе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





