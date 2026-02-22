|
|
|
В Грузии мигрантам запретили работать курьерами, гидами и заниматься пассажирскими перевозками
22.02.2026 18:33
Правительство Грузии издало указ об утверждении порядка выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам.
Указ, подписанный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, датирован 20 февраля.
Соответствующий указ вступит в силу 1 марта 2026 года.
Указ определяет порядок выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам; само право на труд; условия выдачи права на труд; необходимую информацию и документы для выдачи права на труд; порядок выдачи права на труд; а также основания для отказа в выдаче/продолжении права на труд; и мониторинг и контроль за соблюдением условий права на труд.
Указ определяет перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, для которых устанавливаются ежегодные квоты.
В соответствии с подпунктом «е1» статьи 5 Закона Грузии «О трудовой миграции» в настоящем Приложении определяется перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, для которых в течение календарного года выдается право на трудовую деятельность в размере квот, указанных в пункте 2 того же Приложения.
Для следующих профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности устанавливаются годовые квоты:
а) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с курьерскими услугами, годовая квота составляет – 0;
б) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с пассажирскими перевозками, годовая квота составляет – 0;
в) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг гидов туристам, годовая квота составляет 0;
г) Для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг горных, альпийских и горнолыжных гидов туристам, годовая квота составляет 200.
Предоставленные квоты «Положения пункта 2 настоящего Приложения не применяются к случаям, предусмотренным в подпункте «г» пункта 1 статьи 5 настоящего Правила», — говорится в документе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна