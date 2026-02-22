Владыка Яков: Власти должны понять, что необходимо вместе с Церковью предпринять шаги к примерению нации

22.02.2026 18:28





Власти должны понять, что необходимо вместе с Церковью предпринять шаги к примирению нации. Если это не будет сделано, каждый получит своё, - заявил во время проповеди архиепископ Бодбийский Яков.



Как отметил владыка Яков, если у кого-то есть власть, то она дана ему от Бога.



«Власть должна понять, что вместе с Церковью нужно сделать шаг к примирению нации. Если этого не произойдёт, каждый получит своё. Когда всё это накапливается, Господь видит и воздаёт каждому по делам. Бога никто не сможет обмануть - ни член Церкви, ни тот, кто вне её. Необходимо сделать определённый шаг. Мы ведь не за кресла боремся, я готов отказаться от любого кресла, лишь бы мой народ жил хорошо. А иначе давайте по поступкам посмотрим, кто что делает - кто-то живёт лишь для того, чтобы до конца удержать своё кресло. Когда мы предстаём перед Богом, никто из нас не будет ни епископом, ни президентом, ни премьером, ни императором, ни правителем», - отметил владыка Яков.



По его словам, необходимо задуматься о том, чего хочет Бог.



«Сколько лет прошло с тех пор, как мы вроде бы вышли из Советского Союза, но в сознании остались русскими, остались монголами, так как каждый борется с предыдущим.



Когда я говорю о »русскости», я не имею в виду народ, я говорю о форме правления. Предыдущая власть уничтожает ту, что была до неё, затем следующая - предыдущую, и так происходит везде.



Мы призываем всех задуматься о том, чтобы жить вместе и не находиться в состоянии напряжения. Если мы думаем о принятии таких законов, чтобы в какой-то момент кого-то остановить - давайте подумаем о том, чего хочет Бог», - заявил владыка Яков.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





