Грузинская команда по парафехтованию выиграла Кубок мира в Пизе
22.02.2026 18:31
Женская сборная Грузии по парафехтованию завоевала золотую медаль в командном зачете на Кубке мира в Пизе.
В финальном матче турнира наша команда одержала победу над командой Таиланда со счетом 30:19 и завоевала чемпионский титул.
В состав грузинской команды входят Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.
