Грузинская команда по парафехтованию выиграла Кубок мира в Пизе


22.02.2026   18:31


Женская сборная Грузии по парафехтованию завоевала золотую медаль в командном зачете на Кубке мира в Пизе.

В финальном матче турнира наша команда одержала победу над командой Таиланда со счетом 30:19 и завоевала чемпионский титул.

В состав грузинской команды входят Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.


