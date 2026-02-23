В Каспи обвиняемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, пришедших его задерживать

23.02.2026 11:29





Сотрудники Департамента полиции Шида Картли Министерства внутренних дел Грузии задержали гражданина Г. Ш., 1983 года рождения, по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



По информации ведомства, когда правоохранители прибыли к дому Г. Ш. с целью его задержания, обвиняемый открыл по ним огонь, в связи с чем на место потребовалась мобилизация сотрудников Департамента по особым поручениям.



«Следствием установлено, что обвиняемый, проживающий в селе Оками Каспского района, в результате конфликта на бытовой почве произвёл выстрел из огнестрельного оружия и ранил в область ноги мужчину 1983 года рождения - М. Ш.



Пострадавший доставлен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.



В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранительные органы вскоре после инцидента установили личность предполагаемого преступника.



Когда сотрудники полиции прибыли к месту его проживания для задержания, обвиняемый открыл по ним огонь, вследствие чего потребовалась мобилизация представителей Департамента по особым поручениям.



В результате успешно проведённой совместной операции сотрудников полиции Шида-Картли и Департамента по особым поручениям Г. Ш. был задержан на месте происшествия в качестве обвиняемого.



Расследование ведётся по статьям 118-й, 236-й и 353-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - говорится в сообщении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





