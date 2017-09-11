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Саакашвили: Порошенко договорился с Иванишвили вести против меня уголовные дела, которые не признала ни одна страна мира


11.09.2017   15:01
Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что в ходе состоявшегося в текущем году визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию последний договорился с грузинским экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили о возбуждении против него уголовных дел.

"Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили - главным частным акционером ПАО "Газпром" - вести против меня уголовные дела. Ни одна страна в мире их не признает, и даже Интерпол отказался от этих дел", - сказал он на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.






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