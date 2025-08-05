В «ДНР» предъявлено обвинение грузинскому оппозиционному лидеру

05.08.2025 20:07





Де-факто прокуратура «ДНР» (оккупированный Россией регион Украины) заочно предъявила обвинение грузинскому оппозиционному политику Алеко Элисашвили по «уголовному делу» об участии в качестве «наемника» (по ч. 3 ст. 359 УК РФ) в войне в Украине.



В оккупированной «ДНР» заявили, что в марте 2022 года Элисашвили через пограничный пункт пропуска с Польшей прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды «Грузинского национального легиона», входящего в состав 25-го батальона территориальной обороны Киевской области — «в качестве наемника».



Элисашвили прошел военную подготовку, «направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением».



Политик, по информации «прокуратуры», воевал на стороне Украины против РФ — в том числе в боях за Ирпень, а в апреле 2022 года он вернулся в Грузию.



За участие в войне на стороне Украины, отмечают в т.н. ДНР, Элисашвили получил «материальное вознаграждение».



«Элисашвили объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении прокуратуры.



Источник: SOVA

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