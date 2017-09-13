Украина может не выдавать Саакашвили Грузии – Минюст Украины

13.09.2017 14:44 Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской Михеила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" в среду заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.



"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст - ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в данном этапе Министерство юстиции не участвует. Это если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов (Сергей, заместитель министра юстиции - ред.), тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - цитирует его "Интерфакс-Украина".



На вопрос ведущей о том, может ли Украина не выдавать Саакашвили Грузии, пока там нет решения суда, Чернышев ответил утвердительно.















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