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В Днепре на встречу с Саакашвили собралось несколько тысяч сторонников
21.09.2017 20:13
На встречу с Михеилом Саакашвили в Днепре зубралося около двух тысяч человек. Кроме днепрян поддержать лидера РУХ НОВИХ СИЛ приехали активисты из Харькова и Кривого Рога. В конце концов выступление Саакашвили превратился в неформальное общение с поклонниками, которое продолжалось в одной из городских маршруток и даже дома у горожан, которые пригласили Михаила к себе на чай.
Как отметил лидер РУХ НОВИХ СИЛ Днепропетровщины Александр Хасапов, днепряне широ приветствовали приезд Михеила Саакашвили в город.
«В Днепре всегда было много мыслящих людей с высшим образованием. И именно эти люди станут проводниками изменений, которые так ждет Украину. Михеила Саакашвили очень искренне приветствовали в нашем городе. Люди окружили его плотное кругом, так что нам пришлось сдерживать натиск. Встреча на Европейской площади наглядно показала, .яку огромную поддержку имеет РУХ НОВИХ СИЛ в Днепропетровской области. И конечно, это придает сил для дальнейшей работы. У меня нет сомнений в том, что мы сможем воплотить в жизнь нашу программу. Ведь все больше людей понимают, что они хотят жить в демократическом европейском государстве без коррупции, олигархов и барыг. И именно такую страну стремятся построить наши сторонники и каждый из нас », - отметил Хасапов.
После завершения выступления на Европейской площади, Михеил Саакашвили решил проехать несколько остановок обычной маршруткой и пообщаться с людьми. Впрочем, на этом общение с днепрянами не завершилось.
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